У Тбілісі перейменували площу Революції Троянд

Таке рішення ухвалила міськрада Тбілісі. Також столичний міжнародний аеропорт назвали ім'ям першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа.

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Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на голову Сакребуло Іраклія Шихіашвілі.

Площу було названо на честь «кольорової» революції в Грузії в листопаді 2003 року після фальсифікації парламентських виборів 2 листопада 2003 року. В результаті перевороту президент Едуард Шеварднадзе пішов у відставку, а його місце зайняв Михаїл Саакашвілі.