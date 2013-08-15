У Тбілісі перейменували площу Революції Троянд
11:41, 15 серпня 2013Світ
897 0
У столиці Грузії площу Революції Троянд перейменували на честь лідера національно-визвольного руху Мераба Костави.
Площу було названо на честь «кольорової» революції в Грузії / Фото : minval.az
Таке рішення ухвалила міськрада Тбілісі. Також столичний міжнародний аеропорт назвали ім'ям першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа.
На тему: У Грузії відповіли на закиди Медведєва щодо Південної Осетії
Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на голову Сакребуло Іраклія Шихіашвілі.
Площу було названо на честь «кольорової» революції в Грузії в листопаді 2003 року після фальсифікації парламентських виборів 2 листопада 2003 року. В результаті перевороту президент Едуард Шеварднадзе пішов у відставку, а його місце зайняв Михаїл Саакашвілі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter