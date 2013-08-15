Суд продовжив арешт екс-президенту Єгипту
15:14, 15 серпня 2013Світ
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Арешт Мурсі продовжили на 30 діб.
Мурсі - під вартою з 26 липня
У Єгипті суд продовжив екс-президентові країни Мухаммеду Мурсі арешт на 30 діб, передає Reuters.
У понеділок йому вже продовжували арешт - на 15 діб, - зазначає Газета.ру.
Мурсі перебуває під вартою з 26 липня. Його звинувачують у змові з ХАМАС, вбивстві ув'язнених та викраденні солдатів.
Тим часом у країні тривають зіткнення ісламістів з військовими і поліцією. За офіційними даними, число жертв становить 525 осіб, більше 3 тис. отримали поранення.
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