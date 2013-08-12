Арешт Мурсі продовжили на 15 діб - ЗМІ

Влада Єгипту продовжила арешт поваленого президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі на 15 діб, повідомляє РІА Новости з посиланням на AFP.

У якій справі продовжено арешт, не уточнюється.

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Єгипетські військові на початку липня змістили президента Мурсі на тлі масових протестів проти його правління. Генпрокуратура країни 26 липня прийняла рішення заарештувати екс-президента на 15 діб у рамках розслідування висунутих йому звинувачень в організації та участі у нападах на військових, поліцейські дільниці і в'язниці під час подій січня-лютого 2011 року.