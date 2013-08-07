ЦРУ: Падіння режиму Асада становить загрозу для США

Таку заяву в інтерв'ю виданню Wall Street Journal зробив перший заступник ЦРУ Майкл Морелл, передає РІА Новости.

"Майкл Морелл говорить, що ризик полягає в тому, що сирійський уряд, який володіє хімічною зброєю та іншими передовими видами озброєнь, впаде, і країна перетвориться на притулок для терористів", - пише газета.

На думку заступника директора ЦРУ, в цьому разі перемогу здобуде "Аль-Каїда", що створить для США додаткові труднощі у визначенні загроз. "Якщо ми не чинитимемо на них (терористів) тиск, вони відновлять свою силу, і я побоююся занадто халатного ставлення до цього. Я не можу згадати часу, коли існувало так багато загроз національній безпеці, скільки ми маємо сьогодні", - цитує газета Морелла.

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Він підкреслив, що рішення сирійського питання має першочергове значення для всього світу. За його словами, кожного місяця в країні зростає кількість іноземних бойовиків, що борються на боці пов'язаних з "Аль-Каїдою" угруповань, що тільки наближає можливе падіння уряду.

Жорстка оцінка Морелла, зазначає видання, показує, як багато США ставлять на кін, готуючись в найближчі тижні почати постачання зброї бойовикам в Сирії і одночасно продовжуючи вести боротьбу з членами "Аль-Каїди". Раніше заступник директора ЦРУ вже висловив скептичну оцінку щодо урядового плану почати постачання зброї до Сирії.