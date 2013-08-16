ООН закликала до припинення насильства в Єгипті

"Думка членів ради полягає в тому, що насильство в Єгипті має бути припинено, і сторони повинні проявляти максимум стриманості", - сказала вона. За словами Персеваль, "є спільне бажання покласти край насильству і наблизити національне примирення" в Єгипті, передає РІА Новости.

З ініціативою проведення термінової наради ради виступили Великобританія, Франція та Австралія. РБ ООН заслухала доповідь про ситуацію в Єгипті заступника генсекретаря всесвітньої організації Яна Еліассона.

Після наради Еліассон лише сказав журналістам, що тепер "справа за країнами-членами" Ради безпеки.