ООН закликала до припинення насильства в Єгипті
08:16, 16 серпня 2013Світ
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Рада безпеки ООН виступила за припинення насильства в Єгипті, провівши в четвер закриту нараду щодо ситуації в цій країні, повідомила за її підсумками голова ради Марія Христина Персеваль.
Насильство у Єгипті триває / Фото: www.igt.org
"Думка членів ради полягає в тому, що насильство в Єгипті має бути припинено, і сторони повинні проявляти максимум стриманості", - сказала вона. За словами Персеваль, "є спільне бажання покласти край насильству і наблизити національне примирення" в Єгипті, передає РІА Новости.
З ініціативою проведення термінової наради ради виступили Великобританія, Франція та Австралія. РБ ООН заслухала доповідь про ситуацію в Єгипті заступника генсекретаря всесвітньої організації Яна Еліассона.
Після наради Еліассон лише сказав журналістам, що тепер "справа за країнами-членами" Ради безпеки.
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