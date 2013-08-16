Саудівська Аравія стала на бік влади Єгипту у боротьбі з «тероризмом»

Король Саудівської Аравії Абдала вбн Абдель Азіз Аль Сауд заявив в телевізійному зверненні про підтримку влади Єгипту в боротьбі з "тероризмом".

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє агентство Рейтер.

"Королівство Саудівської Аравії, його народ і уряд підтримувало і підтримує своїх братів у Єгипті в боротьбі з тероризмом. Я закликаю чесних людей Єгипту, арабських і мусульманських країн виступити одним цілим з одним серцем перед спробами дестабілізувати країну", - цитує Рейтер його слова.

Король також засудив "іноземне втручання" у справи Єгипту і всіх, хто підриває "стабільність країни та її законне право на протистояння всім загрозам".

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Ісламістська опозиція Єгипту оголосила п'ятницю "днем гніву" і закликала своїх прибічників вийти на "марш мільйонів" на знак протесту проти дій військових, які взяли курс на силове придушення фронди. Поліція попередила, що жорстко припинятиме протиправні дії. Силовики використовують сльозогінний газ і бойові кулі.

Єгипетські військові на початку липня усунули Президента Мурсі на тлі масових протестів проти його правління. Цього тижня хвиля безпорядків прокотилася Єгиптом після того, як силовики почали розгін наметових таборів прибічників Мурсі. На місяць в країні введено режим надзвичайного стану, а у ряді провінцій оголошено комендантський час. За останніми даними єгипетського міністерства охорони здоров'я, жертвами безпорядків стали більш як 600 чоловік, поранення дістали близько чотирьох тисяч чоловік.