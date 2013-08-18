У Каспійському морі горить газова свердловина

Пожежа виникла на азербайджанському газоконденсатному родовищі "Булла-Деніз" у Каспійському морі під час проведення бурових робіт на розвідувальній свердловині, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційний сайт Держнафтокомпанії Азербайджану.

"Під час проведення бурових робіт на глибині 5,868 тисячі метрів близько 23:00 години у суботу в свердловині було відзначено появу газу. ...О 23:30 свердловина перейшла у відкрите фонтанування газу і сталася пожежа", - сказано в повідомленні.

Працівників, які перебували на буровій платформі номер 90 у північно-східному крилі родовища, були терміново евакуйовано, про потерпілих не повідомляється.

"На даний момент контроль за ситуацією здійснюють пожежні судна. Після підготовки плану заходів щодо консервації свердловини почнеться гасіння пожежі", - сказано в повідомленні. Почато розслідування причин події.

"Булла-Деніз" розташоване у відкритому морі на глибині близько 26,5 метра за 80 кілометрів від Баку.