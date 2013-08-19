МВС Німеччини не чекає ніяких терактів на швидкісних поїздах

Міністерство внутрішніх справ Німеччини не підтвердило опубліковане сьогодні в німецькій газеті ”Більд” повідомлення, згідно з яким терористична мережа ”Аль-Каїда” планує здійснювати теракти на швидкісних поїздах у Західній Європі.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

”Ситуація в галузі забезпечення безпеки не змінилася”, - заявив представник відомства.

За його словами, ”завжди є застережні сигнали, які потім перевіряються”. Крім того, всупереч твердженню газети, федеральна поліція (колишня прикордонна охорона ФРН), відповідальна за охорону залізниці, не посилювала діючих заходів безпеки, зазначив представник німецького МВС.

Газета ”Більд” стверджувала, що дані про заплановані теракти на залізниці надійшли каналами американського Агентства національної безпеки, яке, ”судячи з усього, кілька тижнів тому прослуховувало телефонну розмову між високопоставленими членами ”Аль-Каїди”. Центральною її темою було здійснення серії терактів на поїздах в Європі, застерігає видання.

Сьогодні стало відомо, що заходи безпеки посилено на залізницях Бельгії.