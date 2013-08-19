ЗМІ: Аль-Каїда готує напади на швидкісні потяги в Європі

Як пише російська редакція Deutsche Welle, видання стверджує, що в Німеччині служби безпеки приведено у стан підвищеної готовності.

Наголошується, що відомості про заплановані теракти одержано від Агентства національної безпеки США (АНБ), фахівці якого, судячи з усього, прослуховували телефонні розмови між керівниками "Аль-Каїди". Однією з головних тем цього обговорення була підготовка терактів в Європі.

Видання також наводить думку експертів про те, що екстремісти можуть спробувати вивести з ладу контактні дроти, замінувати залізничні колії і тунелі або встановити вибухові пристрої у вагонах швидкісних потягів.

На тему: У Римі сапери перевіряють каналізаційні люки - висока загроза терактів

У зв'язку з виниклою загрозою влада ФРН ще два тижні тому розпорядилася вжити додаткових заходів посилення контролю за трасами проходження швидкісних потягів і вокзалами. Одержати коментарі МВС Німеччини у зв'язку з цією публікацією газеті поки не вдалося, відзначає агентство Reuters.