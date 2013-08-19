У Канаді на дорозі поставили детектори оленів і лосів

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на канадські New Scientist і Ottawa Citizen.

Детектор лосів працює схоже лазерний далекомір. Він фіксує об'єкти, які потрапляють в зону в радіусі 700 метрів від місця установки. За словами розробників системи, її головна перевага перед простими детекторами руху полягає в тому, що потрапивши в контрольовану зону, лось відстежується системою до тих пір, поки її не залишить. У той час, коли тварина перебуваэ в небезпечній близькості від дороги, на місці установки найближчих дорожніх знаків блимають спеціальні попереджувальні сигнали.

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Система детектує великі рухомі об'єкти на кшталт лося, оленя або людини, але ігнорує безпечних у разі зіткнення птахів або дрібних ссавців. Крім того, вона розпізнає автомобілі, які нормально рухаються дорогами, й не реагує на них. Наразі в систему, встановлену на дослідній трасі, включено всього три радари.

Згідно з даними за 2000 рік, тільки в США було зареєстровано близько 250 тисяч зіткнень машин з тваринами. Унаслідок таких зіткнень щорічно гине близько 200 осіб, а матеріальний збиток від цих аварій перевищує мільярд доларів. В даний час найпоширенішим способом боротьби з оленями і лосями на дорогах є спеціальні відлякувальні свистки.