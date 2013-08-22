Мубарака доставили у військовий госпіталь в Каїрі

Єгипетські телеканали вели пряму трансляцію з військового госпіталю, де приземлився вертоліт.

На тему: Мубарака сьогодні переведуть під домашній арешт

Каїрський суд 21 серпня постановив зняти останнє звинувачення в корупції з екс-президента Єгипту, відоме як справа про подарунки від медіахолдингу ''Аль-Ахрам''. Генеральна прокуратура заявила, що не оспорюватиме рішення про його звільнення, повідомляє РІА Новости.

Прем'єр-міністр країни Хазем аль-Біблаві, наділений на період режиму НС, що діє в країні, посадою заступника глави військового командування країни, видав указ про переведення Мубарака під домашній арешт, де він очікуватиме повторного судового засідання у справі про вбивство демонстрантів у січні 2011 року. Суд має відбутися 25 серпня.