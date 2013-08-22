Мубарака сьогодні переведуть під домашній арешт

Екс-президента Єгипту Хосні Мубарак сьогодні буде звільнено з тюремного ув’язнення, в якому він перебував понад два роки, однак буде переведено під домашній арешт в один з військових госпіталів Каїра.

Як повідомляє РІА «Новости», каїрський суд напередодні ухвалив зняти останнє звинувачення з корупції з екс-президента Єгипту, відоме в країні як справа про подарунки від медіахолдингу ''Аль-Ахрам''. У діях Мубарака, як і в двох попередніх справах (незаконне збагачення і "справа про палаци") слідчі так і не знайшли складу злочину, частково і тому, що всю суму, еквівалентну 450 тис. євро, колишній лідер країни вже встиг повернути державі.

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Генеральна прокуратура заявила, що не оспорюватиме рішення про його звільнення. Прем'єр-міністр Хазем аль-Біблаві, наділений на період діючого в країні режиму НС посадою заступника голови військового командувача, видав указ про переведення Мубарака під домашній арешт, де він чекатиме на повторне судове засідання у справі про вбивство демонстрантів у січні 2011 року. Слухання намічене на 25 серпня.