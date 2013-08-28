Туск: Польща не братиме участі в збройних діях в Сирії

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав глава польського уряду Дональд Туск журналістам у середу в Сеймі Польщі.

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Глава уряду відзначив, що розуміє мотиви міжнародної спільноти, яка планує військову кампанію в цій країні, зазначивши, що він сумнівається в тому, що така акція принесе бажані результати.

Туск звернув увагу, що цю тезу підтверджує попередній досвід схожих кампаній в тій частині світу.

Водночас він назвав "недоречними" ремарки, що США хочуть напасти на Сирію, аби отримати контроль над родовищами нафти в цій країні.

"Ніхто для грошей чи якоїсь вигоди не вирішує розпочати інтервенцію в такій ситуації. США та інші держави, котрі приймають таке рішення, стоять перед великою моральною дилемою", - сказав він.

Туск назвав "великою трагедію" події в Сирії, нагадавши, що в цій країні загинули вже сотні тисяч людей та мільйон були змушені втекти до інших держав.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних бойовиків.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду країни хімічної зброї у передмісті Дамаска. Жертвами атаки стали, за попередніми даними, понад 600 осіб. Коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що число жертв могло досягти 1,3 тис. чоловік.

Тим часом глави держав і урядів світових держав не можуть дійти єдиної думки з питання про застосування хімічної зброї в Сирії і необхідності нанесення удару у відповідь. Росія заявила, що військове втручання в Сирії матиме "катастрофічні наслідки" для регіону.

США і їхні союзники розглядають можливість нанесення військового удару по Сирії у відповідь на інцидент із застосуванням хімічної зброї.

Росія і Китай виступають категорично проти, стверджуючи, що немає прямих доказів застосування хімічної зброї урядовими силами, і що вона могла потрапити до рук повстанців.