Суд Ліберії зняв звинувачення з плавця Лісогора

Суд у Ліберії зняв усі звинувачення з відомого українського плавця Олега Лісогора, який був затриманий там за підозрою у викраденні людини.

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Про це повідомив РІА Новости директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Ліберійське видання Heritage раніше повідомляло, що Лісогор, багаторазовий чемпіон світу та Європи з плавання, і його бізнес-партнер Микола Чернишов кілька днів незаконно утримували в одній з квартир столиці Ліберії Монровії громадянина України Івана Сліпченко, який був співробітником одного з розважальних центрів Монровії.

За даними видання, Лісогора і Чернишова нібито затримала поліція і їм були пред'явлені звинувачення. Пізніше плавець підтвердив своє затримання в Ліберії і порушення проти нього справи.

"Відбулося засідання суду у справі Лісогора, і суд своїм рішенням скасував усі звинувачення, висунуті проти нього", - сказав Перебийніс у коментарі агентству в середу. За його словами, на даний момент він не має інформації, чи має намір сторона обвинувачення подавати апеляцію на рішення суду.