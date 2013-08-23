ЗМІ: Олег Лісогор може отримати 7 років африканської в’язниці

Про це повідомляє Комсомольская правда в Украине.

“У чемпіона світу і Європи з плавання назрівають серйозні проблеми з законом. Ліберійська Феміда звинувачує спортсмена у викраданні людини. За оцінками юристів, Лісогор може одержати до 7 років ув'язнення”, - пише видання.

У свою чергу, сам Лісогор заперечує факт кримінальної справи. "Ніякої кримінальної справи немає, мене намагаються залякати. Так підло місцеві вимагають у бізнесменів гроші. Щодо Сліпченка, ніхто його не чіпав. Так, він працював у нас, але звільнився. Живе з місцевими”, - написав Лісогор у соціальних мережах кореспондентові видання.

На тему: Суд у справі Лісогора в Ліберії відбудеться наступного тижня

На запитання, за що тоді проти нього відкрили кримінальну справу і що йому загрожує, Лісогор відповів: "Я нічого не говоритиму, коментарі пізніше".

А тим часом слідство у справі Лісогора і його партнера по бізнесу Миколи Чернишова триває і вже у понеділок, 26 серпня, буде призначено перше слухання. Юристи припускають, що для спортсмена і його друга все може закінчитися безрадісно.

“Навіть не вдаючись у подробиці, можна сказати, тут щось нечисто. Ліберія - специфічна країна, і закони там мають умовний характер. А значить, все можуть вирішити гроші. Я б не сприймав слова жертви серйозно. Слова про те, що він нібито друг Лісогора і ніхто його не викрадав, нічого не означають. Можливо, він тягне час або чекає від Лісогора якихось дій. Може, навіть грошей. Важливо, що Сліпченко скаже у понеділок у залі суду. Думаю, коли відкрито кримінальну справу і призначено суд, а також враховуючи відсутність чітких пояснень з боку самого Лісогора, якісь протизаконні дії з боку спортсмена все ж таки могли бути”, - сказав “КП в Украине” юрист-міжнародник Тимур Гордєєнко.

Юрист також упевнений, що зам'яти справу вже не вийде, а у разі негативних свідчень від Сліпченка Лісогор, за місцевими законами, може одержати до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, 19 серпня в ЗМІ Ліберії з'явилася інформація, що український плавець Лісогор разом зі своїм бізнес-партнером утримували 10 днів у готельному номері свого співвітчизника Івана Сліпченка.