Янукович побажав Лукашенку успіху

Про це УНІАН повідомили у прес-службі очільника Української держави.

Янукович побажав Лукашенку міцного здоров'я, життєвої енергії та успіхів у відповідальній державній діяльності на благо дружнього білоруського народу.

На тему: Лукашенко похвалився, що у нього риба більша, ніж у Путіна

Також Президент України висловив впевненість, що взаєморозуміння, добросусідство і конструктивний діалог будуть незмінною складовою розширення українсько-білоруської співпраці в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, сьогодні Президенту Білорусі Олександру Лукашенку виповнюється 59 років.