Янукович побажав Лукашенку успіху
10:39, 30 серпня 2013Світ
810 0
Президент України Віктор Янукович привітав Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з нагоди дня народження.
Янукович привітав Лукашенка
Про це УНІАН повідомили у прес-службі очільника Української держави.
Янукович побажав Лукашенку міцного здоров'я, життєвої енергії та успіхів у відповідальній державній діяльності на благо дружнього білоруського народу.
На тему: Лукашенко похвалився, що у нього риба більша, ніж у Путіна
Також Президент України висловив впевненість, що взаєморозуміння, добросусідство і конструктивний діалог будуть незмінною складовою розширення українсько-білоруської співпраці в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес.
Нагадаємо, сьогодні Президенту Білорусі Олександру Лукашенку виповнюється 59 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter