Росія уповільнює виконання військових контрактів з Сирією - ЗМІ

Зокрема , як стало відомо газеті Коммерсант, перші винищувачі МіГ-29М/М2 тепер зможуть вступити туди не в цьому, як планувалося, а лише в 2016 році.

Основною причиною , за словами джерел Комерсант , стали "фінансові труднощі" , з якими зіткнулися сирійська влада. Не виключено , що з цієї причини будуть змінені терміни передачі техніки і по іншим великим контрактам - навчально - бойовим літакам Як - 130 і комплексам ППО С - 300ПМУ2 . Про зміни у графіку поставок Дамаску літаків МіГ-29М/М2 розповів джерело, близьке до " Рособоронекспорту " . "На сьогоднішній день планується поставити замовнику дев'ять винищувачів в 2016 році , а решту три - в 2017 році , - говорить співрозмовник" Комерсант " . - Ми сподіваємося , що контракт - незалежно від відбуваються в Сирії подій - все ж буде виконаний у повному обсязі " .

За його словами , основною причиною коригування дат поставок стали "фінансові труднощі , які відчуває замовник ": після надходження на рахунок корпорації " МіГ " трьох траншів по 10% , вироблених з моменту укладення контракту , виплати припинилися. За даними "Комерсант", знайти рішення цієї проблеми намагалися представники сирійської військової делегації , приїжджала в кінці травня до Москви на переговори , які до успіху так і не привели.