Обама розглядає можливість "обмеженого акту" проти Сирії

Під час виступу у п'ятницю він назвав неприйнятним застосування хімічної зброї проти жінок і дітей в Сирії, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

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Також Обама заявив, що можливе використання такої зброї сирійською владою становить загрозу національній безпеці США.

Раніше держсекретар США Джон Керрі повідомив, що планована відповідь США на застосування хімічної зброї в Сирії буде обмеженою, а загальне рішення конфлікту має бути політичним.

Як повідомляв УНІАН, Ситуація в Сирії перейшла в "критичну фазу" 21 серпня, коли з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї в ході операцій проти бойовиків під Дамаском. Опозиція заявила про загибель 1,3 тисячі осіб, та про кілька тисяч постраждалих. Західні країни, включаючи США і Великобританію, скористалися цією непідтвердженою інформацією та відкрито заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.