МВС Грузії обіцяє знищити незаконні відеозаписи про приватне життя громадян

Про це повідомила керівник прес-служби МВС Ніно Гіоргобіані.

Раніше МВС Грузії розповсюдило інформацію про понад 12 тисяч файлів, які в останні роки були незаконно зроблені різними структурами і зберігалися в архіві міністерства, повідомляє РІА «Новости».

Незабаром відомство виявило ще 5 тисяч таких відеозаписів. Відеозаписи містять компромат на політиків, журналістів, духовних осіб і громадських діячів. Крім того, в Західній Грузії були виявлені схованки з компроматом, зброєю та наркотиками. З метою знищення компромату була створена спеціальна комісія, до якої увійшли представники уряду, НУО, апарату народного захисника і громадських організацій.

Остаточне рішення щодо знищення компромату було прийнято сьогодні членами спеціальної комісії. За словами Гіоргобіані, відеоматеріали будуть знищені у присутності журналістів.

Питання про знищення цих файлів постало після того, як перший заступник міністра внутрішніх справ Грузії Гела Хведелідзе виклав в інтернет компрометуюче відео про журналіста Георгі Паресашавілі. Це стало підставою для арешту чиновника, який звинувачується за статтею КК Грузії про розголошення таємниці приватного життя .