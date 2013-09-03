Уряд Японії хоче заморозити ділянку довкола АЕС у Фукусімі - BBC

Про це повідомив речник японського уряду Йосіхіде Суга, передає BBC Україна.

Ситуація з витоками забрудненої води дедалі погіршується, і уряд "відчув необхідність докласти максимальних зусиль" для розв'язання цієї проблеми, повідомив пан Суга.

Станція постраждала у 2011 році внаслідок руйнівного землетрусу і цунамі. Через відмову систем оходження розплавилися три реактори.

Зараз, щоб охолодити реактори, до них закачують воду. Однак компанія-оператор станції ТЕРСО відчуває труднощі у зв'язку зі збереженням великих обсягів радіоактивної води.

Зокрема, минулого місяця ТЕРСО повідомила, що з одного з їхніх резервуарів витекло щонайменше 300 тонн забрудненої води.

Крижана стіна

Для боротьби з витоками уряд планує оточити реактори крижаною стіною.

У землі прокладуть систему трубок, по яких тектиме охолоджувальний агент за температури -40°С. Він заморозить 30-метровий шар ґрунту, що зупинить радіоактивні води і не дозволить їм проникати в ґрунтові.

Крім того, уряд планує удосконалити системи очистки води, враховуючи загрозу забруднення.

Через те, що реактори постійно треба охолоджувати, на станції щодня утворюється 400 тонн високорадіоактивної води.

Вона зберігається у тимчасових резервуварах на території АЕС.

Крім витоку з резерувара, про який ТЕРСО повідомила минулого місяця, забруднена вода також сочиться з труб і, можливо, - з пошкоджених будівель реактора.

Минулого місяця атомний регулятор Японії присвоїв цій проблемі третій рівень небезпеки за семизначною Міжнародною шкалою ядерних подій.

Аварії 2011 року присвоїли сьомий і найвищий рівень - раніше такий мала лише аварія на Чорнобильській АЕС 1986 року.

"Світ уважно стежить за тим, чи зможемо ми взяти під контроль ситуацію на АЕС, включно з проблемою зараженої води, - заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. - Уряд налаштований докласти всіх зусиль, щоб розв'язати цю ситуацію".

Повідомлення про виділення коштів з'явилося незадовго до того, як оголосять рішення про те, хто прийматиме Олімпійські ігри 2020 року, а Токіо є одним із претендентів.

Помилка вимірювання

Коли минулого місяця виявили витік 300 тисяч тон забрудненої води, ТЕРСО спершу використовувала обладнання, нездатне виміряти весь масштаб забруднення.

31 серпня компанія здійснила нові вимірювання поблизу резервуарів з забрудненою водою. З'ясувалося, що рівень радіації становить там 1800 мілізівертів на годинуб - достатньо для смерті людини протягом чотирьох годин.

Нові дані особливо важливі, оскільки з минулого тижня біля резервуара по кілька годин на день працюють люди, намагаючись зупинити витік.