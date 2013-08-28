Рівень небезпеки витоку води на Фукусімі офіційно підвищили

Як передає РІА Новости, рішення прийнято на засіданні комітету. Минулої середи комітет визнав витоку "відповідними третьому рівню небезпеки", однак для ухвалення офіційного рішення було необхідно провести консультації з МАГАТЕ.

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Компанія-оператор аварійної АЕС "Фукусіма-1" минулого тижня повідомила про найбільшу за весь час після аварії в 2011 році витік радіоактивної води з АЕС "Фукусіма-1". За даними компанії, витік з цистерни склав 300 тонн води з вмістом стронцію-90 і інших радіонуклідів близько 80 мільйонів беккерелів на літр (при нормі 30 беккерелів на літр). Частина цієї води могла потрапити в океан.