Посол Сирії заявив, що проти Асада воюють українські бойовики

Про це на прес-конференції заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Сирійської Арабської Республіки в Україні Мохамед Саїд Акіль, повідомляє ForUm.

«Ми чули, що є терористи із 83 країн світу. У тому числі з України» , - сказав він.

Однак Посол не зміг назвати їхньої кількості. За його словами, тіла бойовиків спалюють самі ж терористи, аби тих не могли впізнати.

«Тому не можна сказати, скільки терористів воює. Можна визначити це тільки, коли вони потрапляють у полон», - підсумував дипломат.

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Нагадаємо, загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня. Деякі ЗМІ повідомили про хіматаку в околицях Дамаска, організовану військами уряду. За даними опозиції, кількість жертв склала 1,3 тисячі осіб .

Після цього урядовці США неодноразово заявляли про наявність у них доказів того, що хімічну зброю застосували саме урядові війська. Також Барак Обама повідомив, що США готові завдати удару по Сирії навіть без санкції американського Конгресу.

Одночасно президент Росії Володимир Путін заявив що США повинні надати інспекторам і Раді Безпеки ООН ці докази.