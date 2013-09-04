Глава Пентагону: Сирія отримує хімзброю з Росії

Про це він сьогодні заявив на слуханнях у конгресі, повідомляє РІА «Новости».

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"Не секрет, що режим Асада накопичив хімічну зброю, значні запаси хімічної зброї", - сказав Хейгел.

На уточнююче запитання конгресмена, з яких конкретно країн надійшла зброя, глава Пентагону відповів: "Росіяни поставляють їм, інші (теж) поставляють їм цю хімічну зброю. Дещо вони роблять самі".

Президент США Барак Обама зажадав від конгресу дати санкцію на військову операцію проти Сирії. У Вашингтоні вважають доведеним, що влада Сирії 21 серпня застосували хімічну зброю в околицях Дамаску, в результаті чого загинуло понад 1,4 тисячі осіб.