Глава Пентагону: Сирія отримує хімзброю з Росії
22:26, 04 вересня 2013Світ
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Міністр оборони США Чак Хейгел впевнений, що Росія та інші країни постачають режиму президента Сирії Башару Асаду хімічну зброю.
Хейгел: режим Асада накопичив значні запаси хімічної зброї . Фото ru.wikipedia.org
Про це він сьогодні заявив на слуханнях у конгресі, повідомляє РІА «Новости».
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"Не секрет, що режим Асада накопичив хімічну зброю, значні запаси хімічної зброї", - сказав Хейгел.
На уточнююче запитання конгресмена, з яких конкретно країн надійшла зброя, глава Пентагону відповів: "Росіяни поставляють їм, інші (теж) поставляють їм цю хімічну зброю. Дещо вони роблять самі".
Президент США Барак Обама зажадав від конгресу дати санкцію на військову операцію проти Сирії. У Вашингтоні вважають доведеним, що влада Сирії 21 серпня застосували хімічну зброю в околицях Дамаску, в результаті чого загинуло понад 1,4 тисячі осіб.
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