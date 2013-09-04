У Сенаті США запропонували обмежити операцію в Сирії 60 днями

Проект, запропонований главою комітету з міжнародних відносин демократом Робертом Менендес (Robert Menendez) і сенатором - республіканцем Бобом Коркер (Bob Corker), передбачає можливість продовження операції на місяць у разі потреби.

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Крім того, комітет запропонував накласти заборону на проведення наземної операції в Сирії, за інформацією Reuters повідомляє Lenta.ru.

Раніше 3 вересня лідери обох палат Конгресу США підтримали рішення президента США Барака Обами завдати удару по Сирії. Про це заявили спікер Палати представників Конгресу США республіканець Джон Бейнер і лідер демократів у нижній палаті Ненсі Пелосі. Крім того, за військове втручання в сирійський конфлікт виступили лідер республіканської більшості в Палаті представників Ерік Кантор , а також голова комітету з оборони Сенату Карл Левін.

Голосування по резолюції , яка санкціонує військовий удар по Сирії , має відбутися в комітеті з міжнародних відносин 4 вересня. У тому випадку , якщо резолюція буде схвалена комітетом , Конгрес США розгляне її на спільному засіданні палат . Це відбудеться не раніше 9 вересня, коли члени Конгресу повернуться з канікул.

Президент США Барак Обама оголосив про рішення здійснити військовий удар по Сирії 31 серпня. Обама, однак, не скористався правом самостійно прийняти рішення про удар по Сирії і запитав схвалення у Конгресу США.

Про застосування хімічної зброї в Сирії стало відомо 21 серпня. В результаті хімічної атаки в східному передмісті Дамаска - Гуті - загинули понад півтори тисячі осіб. Влада Сирії і повстанці поклали відповідальність за те, що трапилося один на одного.

Щоб розібратися, хто стоїть за хімічною атакою в передмісті Дамаска, Сирію відвідали експерти ООН. 31 серпня вони покинули країну, проте результати їх роботи поки не оприлюднені.

Тим часом, США та інші західні країни звинуватили в хімічній атаці урядові війська Сирії і заявили про необхідність військового втручання для запобігання подальшого застосування хімічної зброї. Офіційний Дамаск спростовує ці звинувачення, заявляючи, що чинитиме опір будь-якому агресору .