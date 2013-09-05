Бразилія погрожує США торговою війною, якщо не отримає вибачень за стеження

Про це повідомили у Лондоні місцеві ЗМІ.

На тему: Сноуден не пропонував Росії секретну інформацію - Путін

За повідомленнями, що надходять, Бразилія також готова скасувати заплановані торгові угоди з США, в тому числі угоду про закупівлю у американської корпорації "Боїнг" військових літаків Ф-18 "Супер Хорнет" на 4 млрд доларів, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Бразильський телеканал "Глобо ТВ" повідомив на цьому тижні, що управління електронної розвідки США, Агентство національної безпеки, відстежувало телефонні дзвінки і листи електронної пошти президента Бразилії Ділми Роуссефф та її мексиканського колеги Енріке Пеньі Ньєто. Ці викриття грунтувалися на документах, переданих журналістам колишнім співробітником спецслужб США Едвардом Сноуденом.

Бразильська газета "Фолья ді Сан-Паулу" в минулий вівторок повідомила, що Ділма Роуссефф "обмірковує можливість відкласти свій намічений на 23 жовтня офіційний візит до Вашингтона". Глава бразильської держави з обуренням сприйняла інформацію про те, що АНБ вело стеження за її переговорами і листуванням.