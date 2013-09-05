У Санкт-Петербурзі відкривається саміт G20

Під час проведення саміту країн «Великої двадцятки» учасники форуму мають намір обговорити економічні проблеми, інвестиції і конфлікт в Сирії.

Раніше Конгрес США схвалив військовий удар по країні у відповідь на хіматакі в передмісті Дамаска, повідомляє Ехо Москви. Генсек ООН Пан Гі Мун має намір також підняти питання сирійських біженців.

Напередодні президент Володимир Путін заявив, що сирійська проблема не значиться на порядку денному саміту, але вона може бути порушена за бажанням країн-учасниць.