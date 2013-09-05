Пентагон уточнив заяву Хейгела про постачання РФ хімзброї Сирії

"У своїй відповіді членові Конгресу Хейгел згадав про добре відому взаємодію Сирії та Росії у сфері звичайних озброєнь. Сирійський режим десятиліттями розвиває програму хімічної зброї, переважно місцевого виготовлення. Зараз же Росія поставляє сирійському режиму широкий спектр військового обладнання, з якого дещо може бути модифіковано або іншим чином використано для підтримки програми хімзброї", - сказав РІА Новости прес-секретар Пентагону Джордж Літтл.

За його словами, США неодноразово і публічно, і приватно висловлювали свою стурбованість тим, як існуючі поставки військової техніки режиму Башара Асада дестабілізують ситуацію в Сирії і в усьому регіоні.

На слуханнях в міжнародному комітеті палати представників конгресу Хейгел назвав Росію, коли мова йшла про постачальників хімічної зброї. "Не секрет, що режим Асада накопичив хімічну зброю, значні запаси хімічної зброї", - сказав він. На уточнююче запитання конгресмена, з яких конкретно країн прийшов зброю, глава Пентагону відповів: "Росіяни поставляють їм, інші (теж) поставляють їм цю хімічну зброю. Дещо вони роблять самі".