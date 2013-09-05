Росія обговорить у МАГАТЕ ядерні ризики у зв'язку з ударом США по Сирії

"Росія обов'язково підніме цю тему на відкритті 9 вересня Осінній сесії Ради керуючих МАГАТЕ у Відні", - повідомили в Департаменті інформації і друку МЗС Росії.

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МЗС РФ у середу закликав секретаріат МАГАТЕ оперативно представити аналіз ризиків, пов'язаних з передбачуваними ударами США по Сирії, повідомляє РІА Новости.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама оголосив про рішення здійснити військовий удар по Сирії 31 серпня. Обама, однак, не скористався правом самостійно прийняти рішення про удар по Сирії і запросив схвалення у Конгресу США.

Про застосування хімічної зброї в Сирії стало відомо 21 серпня. В результаті хімічної атаки в східному передмісті Дамаска - Гуті - загинули понад півтори тисячі осіб. Влада Сирії і повстанці поклали відповідальність за те, що трапилося один на одного. Щоб розібратися, хто стоїть за хімічною атакою в передмісті Дамаска, Сирію відвідали експерти ООН.

31 серпня вони покинули країну, проте результати їх роботи поки не оприлюднені. Тим часом, США та інші західні країни звинуватили в хімічній атаці урядові війська Сирії і заявили про необхідність військового втручання для запобігання подальшого застосування хімічної зброї. Офіційний Дамаск спростовує ці звинувачення, заявляючи, що чинитиме опір будь-якому агресору .