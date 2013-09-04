Сенатський комітет підтримав проект резолюції щодо Сирії

Десять сенаторів проголосували на підтримку проекту, семеро членів комітету висловилися проти.

На тему: США не планують наземну операцію в Сирії , але залишають для неї лазівку

Сенат розгляне проект резолюції в повному складі не раніше 9 вересня, коли конгрес США відновить роботу після літньої перерви, пише РІА Новости.

Представники адміністрації щодня консультуються із законодавцями. У вівторок перед сенатським комітетом у закордонних справах виступили держсекретар США Джон Керрі, голова Пентагону Чак Хейгел і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Мартін Демпсі.

Президент США Барак Обама оголосив про рішення здійснити військовий удар по Сирії 31 серпня. Обама, однак, не скористався правом самостійно прийняти рішення про удар по Сирії і запитав схвалення у Конгресу США.

Про застосування хімічної зброї в Сирії стало відомо 21 серпня. В результаті хімічної атаки в східному передмісті Дамаска - Гуті - загинули понад півтори тисячі осіб. Влада Сирії і повстанці поклали відповідальність за те, що трапилося один на одного.

Щоб розібратися, хто стоїть за хімічною атакою в передмісті Дамаска, Сирію відвідали експерти ООН. 31 серпня вони покинули країну, проте результати їх роботи поки не оприлюднені.

Тим часом, США та інші західні країни звинуватили в хімічній атаці урядові війська Сирії і заявили про необхідність військового втручання для запобігання подальшого застосування хімічної зброї. Офіційний Дамаск спростовує ці звинувачення, заявляючи, що чинитиме опір будь-якому агресору .