Пентагон хоче бомбити Сирію три дні - газета

Як передає РІА Новости, про це повідомляє газета Los Angeles Times з посиланням на власні джерела в колах міністерства оборони США.

"Буде нанесено декілька серій ударів, і за кожним ударом піде оцінка ситуації. Операція триватиме 72 години, є всі підстави припускати, що це, мабуть, все" , - цитує газета неназваного офіцера американської армії, який має доступ до планів міністерства оборони.

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За даними газети, Пентагон готується посилити операцію: крім обстрілу території Сирії крилатими ракетами з кораблів ВМС, США також можуть використовувати бомбардувальники. Крім того, Білий дім запросив розширений список цілей для знищення на додачу до вже наявних 50 цілей.

Як стало відомо раніше, американський атомний авіаносець Nimitz і кораблі супроводу висуваються в район Червоного моря, де у разі наказу можуть взяти участь у військовій операції проти сирійського уряду. Одночасно в західній частині Індійського океану присутня група кораблів на чолі з авіаносцем Harry S. Truman.

Нагадаємо, загострення ситуації в Сирії сталося після 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійські власті відкинули ці звинувачення. Президент США Барак Обама домагається від конгресу схвалення військової операції проти Сирії у зв'язку з подіями 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, загинули понад 1,4 тисячі осіб.