ЗМІ: Євросоюз закликав США поки не бомбити Сирію, у Обами чекати не хочуть

Відповідне рішення було прийнято на закритій зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу, що пройшла в Литві. За підсумками зустрічі представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон зачитала їх спільну заяву, що засуджує застосування в Сирії хімічної зброї.

На тему: Міністри ЄС закликали до "сильної відповіді" на хіматаку в Сирії

Про це в суботу, 7 вересня, повідомляє Lenta.ru за інформацією Associated Press.

У документі наголошується, що відповідальність режиму Башара Асада за цей інцидент практично не викликає сумнівів, проте Євросоюз вважає за необхідне дочекатися підсумків розслідування ООН. Міністри привітали рішення президента Франції Франсуа Олланда, який заявив, що його країна не буде робити будь-яких заходів щодо Дамаска до появи офіційного звіту, і закликали США послідувати цьому прикладу.

У свою чергу, високопоставлене джерело в державному департаменті США повідомило агентству, що глава відомства Джон Керрі, який був присутній на зустрічі, пообіцяв передати адміністрації президента Барака Обами позицію своїх колег з Євросоюзу, але в той же час ясно дав зрозуміти, що на даний момент очікування в плани його країни не входить.

США в даний час планують проведення в Сирії військової операції, спрямованої проти урядової армії. Приводом для її проведення послужило застосування під Дамаском хімічної зброї, в результаті чого загинули сотні людей. Сирійські повстанці, США і низка європейських держав поклали відповідальність на офіційний Дамаск.

У той же час влада Сирії називає це провокацією. Цю думку поділяє Росія, що входить до числа головних супротивників військової операції США. За словами російського президента Володимира Путіна, санкціонувати застосування сили щодо незалежної держави може тільки Рада безпеки ООН, постійним членом якого з правом вето є Росія.

Зараз у Сирії працюють експерти ООН. Вони мають з'ясувати, чи дійсно під Дамаском було застосовано хімічну зброю і за яких обставин це сталося. Поки результати своєї роботи вона не подала. У той же час генсек ООН Пан Гі Мун раніше заявив, що у сирійського конфлікту, що триває вже більше двох років, не може бути військового вирішення.