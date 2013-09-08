Американський канал показав відео з жертвами хіматаки в Сирії

Як повідомляється на сайті каналу в його розпорядження потрапили 13 записів , які в четвер були показані членам комісії з розвідки Сенату США. Багато з сюжетів вже публікувалися на YouTube, проте саме ці 13 відео професіонали розвідки визнали справжніми, передає Lenta.ru.

На кадрах видно ряди трупів, деякі з яких укриті простирадлами й ковдрами, а також муки постраждалих, які б'ються в судомах з піною з рота і не можуть стримати блювоту. Камери знімали загиблих дітей і як ті, хто лишився живий, намагаються допомогти тим, хто перебуває у важкому стані.

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При цьому записи не містять вказівок на те, хто стоїть за хімічною атакою, і не відповідають на питання, чи є удар по Сирії правильним рішенням, зазначає телеканал.

Передбачається, що демонстрація кадрів з жертвами застосування хімічної зброї допоможе схилити американських законодавців до схвалення військового удару по Сирії з боку США, пояснює Agence France -Presse. У понеділок на брифінг до Палати представників приїдуть держсекретар США Джон Керрі, голова Пентагону Чак Хейгел та інші представники адміністрації президента Барака Обами. Вони продовжать роз'яснювати мотиви, з яких голова держави прийняв рішення про початок військової операції в Сирії.

Тим часом сам президент запише інтерв'ю для шести телеканалів, у тому числі для PBS , CNN і Fox. Записи покажуть у понеділок, а у вівторок Обама звернеться до нації, щоб пояснити своє бачення сирійського питання.

Адміністрація США проводить підготовчу роботу не тільки зі своїми законодавцями, але і з закордонними партнерами. Керрі й Обама поки не змогли переконати європейських лідерів у необхідності якнайшвидшого удару по Сирії. Раніше в суботу Євросоюз закликав США відкласти військову операцію до публікації висновків фахівців ООН, які ведуть розслідування обставин хіматаки. Очікується , що ці результати будуть оприлюднені через кілька тижнів.

Нагадаємо, про хімічну атаку під Дамаском, внаслідок якої загинули кілька сотень людей, стало відомо 21 серпня. Уряд сирійського президента Башара Асада та представники повстанців поклали провину за застосування хімзброї один на одного.

Обама оголосив про намір завдати удару по Сирії 31 серпня. Він підкреслив, що, хоча має право почати військову операцію самостійно, домагатиметься схвалення Конгресу. Тим часом, Росія наполягає, що рішення про заходи впливу до Сирії має приймати Рада безпеки ООН, яка поки що не вжила жодних дієвих кроків. Генсек ООН Пан Гі Мун раніше заявляв, що у сирійського конфлікту, який триває вже більше двох років, не може бути військового рішення.