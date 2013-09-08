У Москві відбуваються вибори мера

Вибори відбуваються в в єдиний день голосування, повідомляє РІА Новости.

На пост мера Москви претендують: т.в.о. мера Москви, самовисуванець Сергій Собянін, заступник голови ЦК КПРФ Іван Мельников, голова " Справедливої ​​Росії" Микола Левич, кандидат від ЛДПР Михайло Дегтярьов, голова партії " Яблуко" Сергій Мітрохін і кандидат від РПР-ПАРНАС Олексій Навальний.

Крім виборів мера, на території Троїцького і Новомосковського адміністративних округів ( ТіНАО) столиці Росії відбуваються вибори депутатів місцевого самоврядування.

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У день голосування в столиці Росії працюють 44,5 тисячі членів дільничних виборчих комісій (ДВК). Мосміськвиборчком і 127 територіальних виборчих комісій (ТВК) міста працюють у посиленому режимі. Безпека москвичів забезпечать близько 42 тисяч співробітників поліції , з них 10 тисяч - безпосередньо на виборчих дільницях. Також задіяно до 4 тисяч медичних працівників і до 40 бригад швидкої допомоги.

Згідно з рішенням Мосміськвиборчкому, приблизно третина (1,035 тисячі) виборчих дільниць міста обладнали комплексами обробки виборчих бюлетенів ( КОІБ ) . При цьому на 54 виборчих дільницях з КОІБ , які будуть визначені за допомогою жеребкування , проведуть контрольний ручний підрахунок голосів.

На проведення виборів з бюджету Москви було виділено понад 433 мільйони рублів. Зокрема, на ці гроші було проведено кампанію з інформування москвичів про вибори, організовано роботу виборчих дільниць. Крім того, для виборів було виготовлено 2,260 мільйона бюлетенів для обробки КОІБ і 4,925 мільйона звичайних бюлетенів. Також для виборів столичного мера було надруковано 10 тисяч відкріпних посвідчень.

Станом на 09:00 за Києвом явка на виборах склала близько 2%.