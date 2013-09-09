"Російський Брейвік" отримав довічне ув’язнення

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Вироком суду Виноградову призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з відбуванням у колонії особливого режиму», - йдеться повідомленні.

Слідством і судом встановлено, що вранці 7 листопада 2012 року Виноградов на ґрунті особистого неприязного ставлення до невизначеного кола осіб і потреби до самоутвердження увійшов до офісу фармацевтичної компанії, в якій він працював, і зробив безліч пострілів з карабінів, які належали йому, у своїх колег. В результаті троє чоловіків і двоє дівчат померли на місці події. Ще один чоловік помер у лікарні. Лише одній потерпілій вдалося залишитися живою. Виноградова було затримано співробітниками безпеки компанії, які почули постріли.

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Наголошується, що незважаючи на те, що Виноградова було затримано на місці злочину, слідству потрібно було виконати величезний обсяг роботи, щоб встановити справжні мотиви і передумови, які сприяли скоєнню такого жорстокого злочину.

Повідомляється, що, проаналізувавши одержані докази, слідство дійшло висновку, що Виноградов готувався до злочину впродовж тривалого часу. Рішення здійснити показову розправу над колегами виникло на ґрунті розриву відносин з дівчиною, яка працювала в сусідньому відділі. Як встановили слідчі, саме бажання самоутвердитися на ґрунті банальної любовної невдачі мотивувало його на скоєння цих безжальних злочинів. Тільки узявши зброю в руки, Виноградов відчув себе чоловіком, як він сам потім зізнався в ході допиту. При цьому ключовою умовою його плану було те, що його колишня дівчина повинна була бачити жорстоку розправу над беззахисними колегами.

«Протягом року він готувався до злочину - купив дві 12-каліберні мисливські рушниці «Вепр» і «Бенеллі», боєприпаси, 8 магазинів, спеціальне екіпірування, лазерний приціл і навіть пройшов навчання в клубі із спортивної стрільби, щоб навчитися стріляти точніше і прицільно. Можна уявити собі, що вже тоді Виноградов замість мішеней у прицілі бачив перелякані обличчя своїх колег», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в цій трагедії, яка забрала 6 життів, могло бути значно більше жертв, якби не сміливий вчинок одного з колег потерпілих Юрія Марченка, який зміг знешкодити Виноградова, скориставшись тим, що в нього закінчилися патрони в одній з рушниць. Як розповів Виноградов на допиті, він планував використати всі 150 патронів, які взяв із собою того дня. І як він зізнався пізніше - єдине, про що він шкодує, що убив недостатньо «генетичного сміття», як він назвав людей у своєму маніфесті, опублікованому напередодні в Інтернеті.