У Москві розпочинається судовий процес над «російським Брейвіком»

Як повідомляє "Эхо Москвы", звинувачення Дмитру Виноградову пред'явлені за кількома статтями кримінального кодексу. У першу чергу, за вбивство двох та більше осіб і замах на вбивство.

У листопаді минулого року Виноградов в офісі аптечної компанії Ріглі, де працював юристом, розстріляв з карабінів своїх колег. Троє чоловіків і дві жінки померли на місці, ще один поранений пізніше помер у лікарні.

Крім того, обвинувачення Виноградову пред'явили за людиноненависницький маніфест, який він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі, - правоохоронці угледіли в цьому тексті заклики до екстремізму.

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У ході слідства підсудного визнали осудним. Виноградову загрожує довічне ув'язнення.