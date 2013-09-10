Рейтинг Обами впав до рекордно низького рівня

Це найнижчий показник підтримки Обами з цього питання за всю історію аналогічних опитувань, проведених CNN. У січні Обаму підтримували у зовнішній політиці 54% опитаних, у квітні - 49%, у червні - 40%.

"Це може бути сигналом, що у президента, який раніше показував найвищі рейтинги за свій підхід до зовнішньої політики, з'явилися проблеми", - сказав директор з опитуваннями громадської думки CNN Кітінг Холланд, пише РІА Новости.

З найгострішого питання Сирії лише 31 % опитаних підтримує політику президента, 63 % ж нею не вдоволені. Серед тих, хто не належить до Демократичної партії, цифри неприйняття політики Обами ще вищі - її підтримують лише 9 % республіканців.

Загальний рейтинг підтримки Обами зафіксований на рівні 45 %, при цьому 52 % говорять, що незадоволені його роботою в Білому домі. Ці цифри не змінилися за останні три місяці.

"Очевидно, непопулярність військових дій проти Сирії урівноважена тим обставиною, що суспільство хотіло, щоб президент порадився з конгресом, перш ніж братися за військові дії проти Сирії, і саме це він і зробив" , - сказав Холланд.

Опитування однієї тисячі повнолітніх американців проводилося по телефону 6-8 вересня. Його статистична похибка - три процентних пункти.