Експерт пояснив появу інформації про постачання зброї до Сирії з України

Експерт провів аналогію з ситуацією 2002 року, коли напередодні важливих рішень з просування України в НАТО в західних ЗМІ з'явилася інформація, поширювана майором Мельниченком, про уявні постачання зброї з України до Іраку, передає LB.ua.

"Кольчужний скандал" серйозно ускладнив відносини України з Заходом , адже інформація про постачання зброї з'явилася напередодні антиіракської військової кампанії. Згодом дана інформація не підтвердилася. При цьому організатори скандалу досягли своїх цілей - позиції президента Кучми були ослаблені, а на можливому входження України в НАТО було поставлено хрест на довгі роки ", - заявив експерт Інституту Горшеніна.

Застава нагадав , що тоді ряд експертів вказували на російський слід у цій комбінації . при цьому експерт не виключив , що подібна схема , метою якої є зрив євроінтеграційних планів України , може бути задіяна і сьогодні. "За останній час Україна сильно просунулася в плані підписання договору про створення ЗВТ з ЄС , що викликає певне відторгнення з боку Росії. Як і десять років тому , черговий "кольчужний скандал" може послабити позиції української влади і зробити неможливим євроінтеграційний поступ.

Так , щоб Україна залишилася один на один у діалозі з Росією " , - вважає експерт. Застава додав , що сьогодні складно сказати , кому подібний скандал може бути більш вигідний : США - для отримання додаткової мотивації збройного втручання в сирійський конфлікт , або РФ . Нагадаємо , американська газета Washington Post повідомила , що український порт Октябрськ є одним з ключових пунктів на шляху постачань російської зброї сирійському режиму . Washington Post відзначає , що активізація поставок російської зброї до Сирії дозволила прихильникам Башара Асада змінити стратегічну ситуацію , перехопивши ініціативу.

За словами американських і близькосхідних джерел , сирійський режим отримав у тому числі танки і вертольоти. За словами автора статті Джоби Воррік, порт Октябрськ, який у роки «холодної війни » був ключовим пунктом поставок радянської зброї союзникам і клієнтам СРСР, зберіг свою роль і в пострадянський період . ​​Він відзначає , що місто залишилося закритим і, незважаючи на те, що розташований на території України , заправляють у ньому росіяни . Він також стверджує, що компанії, що займаються перевезенням зброї , тісно пов'язані з російським керівництвом.