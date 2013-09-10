У Бразилії масажист врятував команду від голу (відео)
16:45, 10 вересня 2013Світ
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У Бразилії масажист футбольної команди не втримався і став у ворота, допомігши своїм гравцям уникнути голу на останніх хвилинах гри.
Масажист врятував свою команду від голу
Про це повідомляє ТСН.
Курйоз стався у грі четвертої бразильської ліги. Масажист, побачивши, що гол неминучий, замінив у воротах голкіпера й двічі поспіль відбив удар упритул.
Професійний воротар пишався б таким подвигом, але він був змушений тікати з поля, аби суперники не задіяли йому шкоди. Адже за підсумками гри вони "вилетіли" зі змагання, утім можливо, що після скарги результат матчу анулюють.
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