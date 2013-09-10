У Бразилії масажист врятував команду від голу (відео)

16:45, 10 вересня 2013
Світ
1270 0

У Бразилії масажист футбольної команди не втримався і став у ворота, допомігши своїм гравцям уникнути голу на останніх хвилинах гри.

футбол

Про це повідомляє ТСН.

Курйоз стався у грі четвертої бразильської ліги. Масажист, побачивши, що гол неминучий, замінив у воротах голкіпера й двічі поспіль відбив удар упритул.

Професійний воротар пишався б таким подвигом, але він був змушений тікати з поля, аби суперники не задіяли йому шкоди. Адже за підсумками гри вони "вилетіли" зі змагання, утім можливо, що після скарги результат матчу анулюють.

.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter