У Бразилії масажист врятував команду від голу (відео)

Про це повідомляє ТСН.

Курйоз стався у грі четвертої бразильської ліги. Масажист, побачивши, що гол неминучий, замінив у воротах голкіпера й двічі поспіль відбив удар упритул.

Професійний воротар пишався б таким подвигом, але він був змушений тікати з поля, аби суперники не задіяли йому шкоди. Адже за підсумками гри вони "вилетіли" зі змагання, утім можливо, що після скарги результат матчу анулюють.

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