Названо дату виходу iOS 7

Про це повідомила компанія Apple на презентації, повідомляє «Лента.ру».

Операційну систему у вигляді оновлення отримають власники смартфонів iPhone 4, 4S і 5, планшетів iPad 2, 3, 4 і iPad mini і плеєрів iPod touch п'ятого покоління.

iOS 7 зовні відрізняється від попередніх версій мобільних операційних систем Apple. Її особливості - використання градієнтів, більш «плоский» інтерфейс і більш «тонкі» шрифти.

До числа нововведень у iOS 7 входять допрацьований «Центр управління» (Control Center) з функцією швидкого доступу до популярних налаштувань, підтримка протоколу AirDrop та музичного сервісу iTunes Radio.

Apple також підкреслила, що після оновлення користувачі зможуть змінити голос помічниці Siri з жіночого на чоловічий і отримають нові рінгтони.