Вже 33 країни підтримали удар США по Сирії

До заяви приєдналися Грузія, Гватемала, Кувейт, Мальта, Чорногорія, Панама, Польща і Португалія. Всього країн-учасниць заяви, що вперше з'явився минулого тижня на сайті G20 в Санкт-Петербурзі, стало 33, повідомляє РІА Новости.

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"Країни, які підписали документ, послідовно підтримували жорстку резолюцію Ради Безпеки ООН, враховуючи, що керування міжнародним реагуванням є відповідальністю Ради Безпеки, але також визнають, що РБ залишається паралізованою, як це було протягом двох з половиною років. Світ не може чекати, поки невдачею закінчаться нескінченні процеси, які можуть призвести тільки до зростаючим страждань в Сирії та міжнародної нестабільності", - йдеться в заяві.

"Ми підтримуємо зусилля, здійснені Сполученими Штатами та іншими країнами щодо забезпечення заборони на використання хімічної зброї", - зазначено в документі.

Повний список країн, що підписали заяву: Албанія, Австралія, Великобританія, Угорщина, Гватемала, Німеччина, Гондурас, Грузія, Данія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Південна Корея, Кувейт, Латвія, Литва, Мальта, Марокко, ОАЕ, Панама, Польща, Португалія, Румунія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Хорватія, Чорногорія, Естонія, Японія. Також заяву підписала влада Косово, яке США визнають незалежною державою.