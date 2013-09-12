У Росії проти героїні ролика про побиття дитини завели справу (відео)

Про це повідомили РІА Новости у прес-службі московської поліції.

"Кримінальну справу порушено за статтею 116 - "побої". Підозрювана опитана за участі представників органів опіки", - сказав співрозмовник агентства.

На тему: На Донеччині матір, яка працює без вихідних, покарали за неувагу до дітей

Максимальне покарання за цією статтею - до двох років позбавлення волі.

Відео, на якому мати б'є свого сина і кричить, що віддасть його на органи, зібрало в інтернеті близько 400 тисяч переглядів. Інцидент стався 5 вересня на Сколковському шосе в Можайському районі Москви.

Увага! У відео наявна нецензурна лексика!