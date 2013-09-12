У Росії проти героїні ролика про побиття дитини завели справу (відео)
10:56, 12 вересня 2013Світ
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Кримінальну справу порушили в Москві після появи в інтернеті відеоролика, на якому мати б’є дитину.
Про це повідомили РІА Новости у прес-службі московської поліції.
"Кримінальну справу порушено за статтею 116 - "побої". Підозрювана опитана за участі представників органів опіки", - сказав співрозмовник агентства.
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Максимальне покарання за цією статтею - до двох років позбавлення волі.
Відео, на якому мати б'є свого сина і кричить, що віддасть його на органи, зібрало в інтернеті близько 400 тисяч переглядів. Інцидент стався 5 вересня на Сколковському шосе в Можайському районі Москви.
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