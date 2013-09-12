Росія скорочує бюджетні видатки за всіма статтями, окрім захищених

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні сказав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на засіданні уряду.

«За нинішніх непростих умов – умов волатильності на основних світових ринках, уповільнення економічного зростання в нашій країні і в багатьох інших країнах – нам доведеться діяти в рамках ряду обмежень», - сказав Медведєв.

За його словами, відповідно до прогнозних оцінок, які проводило Міністерство економічного розвитку, велика вірогідність подальшого скорочення зовнішнього попиту.

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«Відповідно до цих прогнозів серйозні ризики пов'язані з погіршенням фінансового становища російських компаній, зниженням їх інвестиційної активності. Цілком зрозуміло, що зайвих грошей не буде, їх взагалі не буває, а вже тим більше за таких умов. Тому нам доведеться піти на скорочення видаткової частини бюджету менш ніж на 5% за всіма статтями, окрім захищених статей», - сказав він.

При цьому Медведєв підкреслив, що у низці випадків ці скорочення можуть бути більшими.

Глава уряду РФ повідомив, що за підсумками першого півріччя частка не нафтогазових доходів становила близько 50,5%, при тому що торік цей показник був на рівні 48%. Також глава уряду повідомив, що профіцит федерального бюджету в першій половині року становив майже 1,2% валового внутрішнього продукту.

Як повідомляв УНІАН, Росія завершила перший квартал з показником зростання ВВП 1,6%.

Згідно з інформацією Росстату, зростання ВВП РФ за другий квартал становило 1,2%, за підсумками першого півріччя - 1,4%. Зростання ВВП Росії в 2012 році становило 3,4%