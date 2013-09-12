Колекцію дилера Пікассо оцінили в 170 мільйонів доларів

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Bloomberg.

На торги виставлять твори Пікассо, Кандинського, Джакометті, Баскія, кілька робіт імпресіоністів і старих майстрів, а також твори латиноамериканських і африканських художників. Всього буде продано 150 лотів. За попередніми оцінками, загальна вартість представлених на аукціоні предметів складе 170 мільйонів доларів.

На аукціоні буде представлено 30 робіт Пабло Пікассо. Найбільш цінним лотом називають металевий макет 19-метрової скульптури, що зображає жіночу голову. Оригінал скульптури було подаровано художником місту Чикаго в 1965 році і вона донині стоїть на площі перед чикагським муніципалітетом. Експерти оцінюють модель у суму від 25 до 35 мільйонів доларів.

Найдорожчою картиною із числа виставлених на торги робіт Пікассо називають роботу 1971 року «Бюст чоловіка, що пише (Автопортрет)». Її попередня ціна - 6 мільйонів доларів.

Ян Крюжьє, який помер у 2008 році, був одним із найвідоміших арт -дилерів у світі. Він завідував галереями в Женеві і в Нью-Йорку, постійно брав участь у таких престижних оглядах, як Art Basel у Швейцарії та TEFAF Maastricht у Нідерландах. З 1976 року і до самої смерті галерист і колекціонер був офіційним представником приватного зібрання онуки Пабло Пікассо Марини. У 2010 році галерея Крюжьє на Манхеттені була закрита, а його агентство більше не бере участі у арт-ярмарках.