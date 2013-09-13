Ціна газу для Білорусі може зрости до $ 175 за тисячу кубів

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні журналістам перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко, відповідаючи на запитання, чи будуть підвищені ціни на газ для білоруських споживачів на тлі зростання світових цін на енергоносії.

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«Ви знаєте, що ми отримуємо газ за дуже конкурентними цінами. За минулий рік середня ціна склалася на рівні 165,6 дол., сьогодні трохи нижче. З урахуванням зростання цін на нафту (а цінова формула поставок газу до Білорусі прив'язана до світових цін, котирувань) безумовно якийсь підйом буде, але дуже незначний», - зазначив Семашко.

За його словами, ціна за 1 тис. куб м газу для Білорусі в 2014 році може становити 175 дол.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2011 року «Газпром» купив 50% акцій «Білтрансгазу» за 2,5 млрд доларів, довівши свою частку в підприємстві до 100%. При цьому компанія «Білтрансгаз» була перейменована в «Газпром трансгаз Білорусь». Натомість Білорусь отримала знижку на газ і підписала контракт на поставки газу в 2012-2014 роках. Середньорічна ціна газу в 2012 році становила для Білорусі 165,6 дол. за тисячу кубометрів.