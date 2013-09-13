Пожежа в новгородському інтернаті: санітарку, яка врятувала 23 людини, нагородять посмертно

Рятувальники продовжують розбирати завали після пожежі: на цей момент виявлені тіла 30 загиблих. З 60 людей, які знаходилися вночі в будівлі, врятувати вдалося 23. Санітарку, яка загинула, рятуючи пацієнтів, обіцяють представити до нагороди.

У зв'язку з великою кількістю жертв пожежі в інтернаті "Оксочі" в Новгородській області буде оголошено траур, повідомив губернатор регіону Сергій Мітін. "Буде оголошений, але про це ми поговоримо пізніше", - сказав співрозмовник РІА Новости.

Сім'я санітарки, яка врятувала життя 23 людей, отримає матеріальну допомогу від єпархії, а загибла буде посмертно представлена ​​до державної нагороди.

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Як повідомляв УНІАН, одноповерхова будівля психоневрологічного інтернату в селі Лука загорілося вночі на площі 670 квадратних метрів. За неофіційними даними, повністю згорів лікувальний корпус чоловічого відділення. В інтернаті знаходилися 60 осіб.

За даними регіонального управління Слідчого комітету Росії, під час пожежі в психоневрологічному інтернаті загинули 37 людей.

За фактом пожежі слідчими органами Слідчого комітету Росії в Новгородській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 109 КК РФ (спричинення смерті з необережності) та ч.3 ст.293 КК РФ (халатність).