Помер найстаріший чоловік світу

Салустіано Санчес-Бласкес (Salustiano Sanchez-Blazquez) помер у будинку для літніх людей в штаті Нью-Йорк. Він народився в Іспанії у 1901 році. У віці 17 років Санчес-Бласкес поїхав на Кубу, а в 1920 році перебрався до США. Він працював на вугільних шахтах в Кентуккі, а також займався музикою, повідомляє Lenta.ru.

Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала Санчес-Бласкес найстарішим чоловіком у червні 2013 року, коли у віці 116 років помер японець Джіроемон Кімура.

На тему: Помер найстаріший житель Землі

Вважається, що найстаршою людиною планети була француженка Жан Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років і 164 днів. Найстарша жінка світу японка Місао Окава в березні відсвяткувала своє 115-річчя. Після смерті Санчес-Бласкес найстарішим чоловіком став італієць Артуро Ліката (Arturo Licata), який народився 2 травня 1902 року.

Незадовго до смерті Санчес-Бласкес ЗМІ повідомили, що в Ефіопії знайшовся чоловік, вік якого може складати не менше 160 років. Дакабо Ебба стверджує, що пам'ятає події, які відбувалися в кінці 19 століття. Документів, що підтверджують вік Ебби, не існує.