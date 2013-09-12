США діляться з Ізраїлем необробленими розвідданими - Сноуден

Про це повідомляє Inopressa з посиланням на Los Angeles Times.

Про це стало відомо з "Меморандуму про взаєморозуміння" між АНБ та його ізраїльським аналогом, який було передано у розпорядження The Guardian екс-співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом.

З документа випливає, що американський уряд регулярно передає Ізраїлю зібрані дані, що не були оброблені аналітиками ЦРУ і АНБ і можуть містити інформацію про телефонні розмови, а також електронне листування американських громадян, говориться в статті.

Ні для кого не секрет, що Вашингтон і Тель-Авів в тісній співпраці проти таких загальних цілей, як Сирія і Іран, проте передача єврейській державі "сирої" розвідувальної інформації ставить ряд питань. Чому американські розвідники так впевнені, що Ізраїль буде дотримуватися таємниці життя американських громадян? - запитує автор статті.

У відповідності з угодою, якщо в отриманих матеріалах міститься інформація про громадян США, ізраїльські розвідники зобов'язані проконсультуватися з офіцером зв'язку АНБ, а також дотримуватися американських правил щодо захисту особистої інформації громадян (так звана "мінімізація"). Однак у самому документі прямим текстом сказано, що він не несе обов'язкової юридичної сили.

Обмін необробленої інформацією з Ізраїлем примітний ще й тому, що, на відміну від інших союзників США (Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії), Ізраїль веде проти Америки досить агресивну шпигунську діяльність .

На думку колишнього співробітника американської розвідки, який побажав зберегти анонімність, необхідність подібної співпраці пояснюється тим, що ізраїльські розвідники краще розбираються у тому, що відбувається на Ближньому Сході, а також краще знають мову і культуру регіону.

"Відносини з обміну розвідданими завжди в якійсь мірі будуються на принципі "послуга за послугу", - наводить слова ветерана розвідки видання. - У однієї держави може бути доступ до каналів зв'язку, який ми не можемо одержати ніяким іншим шляхом, в такому випадку на досить високому рівні ухвалюється рішення, ділитися з ним нашої інформацією чи ні".