Будинок, в якому вбили Версаче, продали за $41,5 мільйона

Початкова ціна на торгах склала 25 мільйонів доларів. Віллу викупила компанія Jordache Enterprises, яка планує розмістити в колишньому будинку Джанні Версаче готель, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NBC.

Версаче придбав будівлю в 1992 році за 10 мільйонів доларів і згодом витратив ще 33 мільйони на його покращення. Дизайнер прилаштував південне крило і басейн, обробка якого включає тисячу мозаїчних плиток з 24-каратного золота. Після проведеного ремонту вілла площею 19 тисяч квадратних метрів налічувала 10 спалень і 11 ванних кімнат.

На тему: Замок Дракули в Румунії приніс власникам 1,2 млн євро прибутку

Версаче жив в особняку аж до липня 1997 року, коли серійний вбивця Ендрю Кьюненен застрелив дизайнера, який повертався з ранкової прогулянки, на сходах його будинку. Після смерті модельєра віллу за 20 мільйонів доларів придбав телекомунікаційний магнат Пітер Лофтін, який кілька років використовував її як заміський будинок, а в 2009 році переобладнав його під бутік-готель.

У червні 2012 року власник вілли виставив її на торги за 125 мільйонів доларів, але покупець так і не знайшовся.