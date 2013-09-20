У Молдові поїзд "Кишинів-Москва" зіткнувся з вантажівкою (фото)

Внаслідок зіткнення тяжкі травми отримав водій вантажівки, ніхто з пасажирів потяга не постраждав. Після заміни пошкодженого тепловоза поїзд продовжить рух до Москви, передає ИТАР-ТАСС.

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За попередніми даними, винуватцем аварії став водій вантажівки, яка перетнула залізничні колії на заборонений сигнал світлофора.