У Молдові поїзд "Кишинів-Москва" зіткнувся з вантажівкою (фото)
20:17, 20 вересня 2013Світ
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Поїзд "Кишинів-Москва" зіткнувся сьогодні з вантажівкою на залізничному переїзді біля молдавського села Семень.
Потяг зіткнувся з вантажівкою / Фото: publika.md/Kommersant.md
Внаслідок зіткнення тяжкі травми отримав водій вантажівки, ніхто з пасажирів потяга не постраждав. Після заміни пошкодженого тепловоза поїзд продовжить рух до Москви, передає ИТАР-ТАСС.
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За попередніми даними, винуватцем аварії став водій вантажівки, яка перетнула залізничні колії на заборонений сигнал світлофора.
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