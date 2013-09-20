ЗМІ: Новонародженого принца Джорджа названо ”найвпливовішим” лондонцем

У щорічному списку, що нараховує тисячі найвпливовіших лондонців, принц Джордж обійшов мера британської столиці Бориса Джонсона, який обіймав перший рядок у списку торік, повідомляє РІА «Новости».

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На третьому місці опинився новий глава Банку Англії Марк Карні, відразу за яким слідують прем`єр-міністр Девід Кемерон і міністр фінансів Джордж Осборн.

”Лондон є магнітом для всього світу, і наш новий мешканець принц Джордж - символ міста. Він став нашою головною визначною пам`яткою, поряд зі своєю прабабусею (королевою), тому і був вибраний найвпливовішим лондонцем”, - прокоментувала несподіваний вибір журі головний редактор газети Сара Сендс.

Нагадаємо, 2 серпня принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон офіційно зареєстрували народженого 22 липня первістка, принца Джорджа Кембриджського. У документі ім'я немовляти вказано повністю - Його Королівська високість принц Джордж Олександр Луї Кембриджський.

Принц, який посідає наразі третє місце в черзі на британський престол, буде відомий світові як король Георг VII. Принц Чарльз, перший за черговістю, стане Карлом III, якщо займе престол, а принц Вільям - Вільгельмом V.